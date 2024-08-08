العراق يواجه تحديات لتأمين المياه للأهوار.. ماذا عن الاتفاقية الإطارية مع تركيا؟

وقال مدير منظمة طبيعة العراق، جاسم الأسدي، إن وزير الموارد المائية عون ذياب عبد الله ترأس الاجتماع التاسع عشر للجنة الوطنية لإدارة الأهوار كممتلك للتراث العالمي، بحضور الأعضاء المعنيين من الوزارات ومنظمات المجتمع المدني ذات العلاقة، مشيرا إلى أن الوزير أوضح أن وزارته تواجه تحديات كبيرة لتأمين المياه بشكل مستدام للأهوار، بسبب محدودية الإطلاقات التي ترد للبلاد والتغيرات المناخية وشح الماء الذي يعصف بالمنطقة عموماً والعراق بشكل خاص.وأكد أن الوزير شدد على أهمية الاستفادة القصوى من بنود الاتفاقية الإطارية مع الجانب التركي، للتوصل لتفاهمات من أجل معالجة البنى التحتية للمشاريع الإروائية التي تدخل ضمنها مشاريع الأهوار، والحفاظ على إرثها البيئي والأيكولوجي.وأشار الأسدي إلى أن الاجتماع تدارس الإجراءات المتخذة والتوصيات الخاصة بوضع الممتلك المائي والبيئي والثقافي للأهوار، وأهم المشاريع المنفذة أو المزمع تنفيذها، علاوة على مناقشة مشروع الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة IUCN في أهوار البصرة، لدعم صمود المجتمعات المحلية للتكيف مع آثار التغير المناخي وتحسين سبل عيشها.