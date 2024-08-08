تستمر 30 يوماً.. حملة تلقيح وقائية للحد من الحمى القلاعية في العراق

وقال مدير عام الدائرة ثامر حبيب حمزة الخفاجي إنَّ الحملة تستمرّ لمدة 30 يوماً، إذ تمَّ توفير تسعة ملايين جرعة من اللقاحات على مرحلتين، الأولى تشمل تسلّم خمسة ملايين والثانية أربعة ملايين جرعة من مناشئ عالميَّة.وأضاف أنَّ اللقاحات وُزّعت بين المستشفيات والمستوصفات البيطريَّة لحماية الثروة الحيوانيَّة من الأوبئة وتعزيز مناعتها وتحصين أكبر عدد من الأبقار والجاموس والأغنام والماعز في جميع المحافظات، مؤكّداً تجهيز جميع الفرق البيطريَّة بالمستلزمات الطبيَّة لغرض تنفيذ عمليات التلقيح بكفاءة عالية وفي وقتها المحدَّد.