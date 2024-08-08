التربية تحيل محاضر العقود المصادق عليها إلى المالية لغرض توفير الغطاء المالي

السومرية نيوز – محليات



أحال وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري، اليوم الخميس 8 أب/ أغسطس 2024، محاضر العقود المصادق عليها لـ8 مديريات إلى وزارة المالية لغرض توفير الغطاء المالي.



وزارة التربية ذكرت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان وزير التربية أحال محاضر العقود المصادق عليها لمديريات تربية (المثنى، ميسان، ذي قار، صلاح الدين، كربلاء المقدسة، النجف الاشرف، نينوى، الكرخ الثالثة) إلى وزارة المالية لغرض توفير الغطاء المالي ليتسنى للمديريات العامة الشروع بالتعاقد والمباشرات.