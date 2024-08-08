بعد افتتاحها اليوم.. النيران تلتهم محطة توزيع قرب محطة كهرباء الدبس في كركوك (فيديو)

السومرية نيوز – محليات



افاد مصدر محلي في محافظة كركوك، اليوم الخميس، بأن حريقا اندلع في محطة توزيع قريبة من محطة كهرباء الدبس الغازية التي افتتحت اليوم.

وتداول رواد مواقع التواصل مقطع فيديو يبين اندلاع حريق كبير في أحد أقسام المحطة، كما يبين توافد فرق الدفاع المدني الى بوابة المحطة لإخماد الحريق والسيطرة عليه.



وافتتح رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس 8 أب، أغسطس 2024، عبر دائرة تلفزيونية، محطة كهرباء الدبس الغازية بمحافظة كركوك، بطاقة إنتاجية تبلغ 320 ميكاواط، وهي من المشاريع المتلكئة.