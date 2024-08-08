في رحلة المشي من الإحساء الى كربلاء.. وفاة زائر سعودي في محطة البصرة (صور وفيديو)

السومرية نيوز – محليات



أفاد مصدر محلي في محافظة البصرة، اليوم الخميس، بأن زائرا سعوديا توفي على طريق الزائرين شمالي المحافظة، ليحظى بتشييع شارك به المئات من أبناء المدينة والزائرين المتوجهين مشيا على الأقدام صوب محافظة كربلاء المقدسة.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "رجلا سبعينيا من أهالي الإحساء في المملكة العربية السعودية، توفي اليوم إثر نوبة قلبية أثناء مشاركته في الزيارة الأربعينية في محافظة كربلاء المقدسة".



وأضاف المصدر، أن "الحج السبعيني توفي في ناحية الهوير الواقعة شمالي البصرة"، مبينا ان "الأهالي أقاموا له تشييعا كبيرا شارك به المئات من الزائرين الى مثواه الأخير في مقبرة وادي السلام بمحافظة النجف الأشرف".