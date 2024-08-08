اندلاع حريق داخل "مدرسة عسكرية" شمالي بغداد

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "حريقا لم تعرف اسبابه اندلع، مساء اليوم، داخل مدرسة القوات الخاصة في معسكر التاجي".

وأضاف المصدر أن "الحريق اسفر عن اصابة شخصين اثناء عمليات الاخماد"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.