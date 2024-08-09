استضافت محامين غير مخولين إعلاميا.. نقابة المحامين تطالب بمحاسبة قنوات

السومرية نيوز – محليات



طالبت نقابة المحامين العراقيين، باتخاذ الإجراءات القانونية بحق القنوات الفضائية لظهور محامين غير مخولين إعلامياً، والذين ينشرون المعلومات المضللة.





في أدناه نسخة من مخاطبة النقابة:

وأظهرت وثيقة صادرة عن نقابة المحامين، حصلت عليها السومرية، الأربعاء (7 آب 2024)، مطالبة هيئة الإعلام والاتصالات باتخاذ الإجراءات القانونية بحق قنوات تلفزيونية استضافت محامين غير مخولين إعلاميا.في أدناه نسخة من مخاطبة النقابة:

ويأتي هذا بعد ظهور "قمر السامرائي" - محامية عراقية أثارت الجدل خلال الأيام القليلة الماضية - في لقاء متلفز وهي تدافع عن حقوق المرأة بنبرة "متشددة"، ودخلت في سجال حاد وهي ترفض تعديل قانون الأحوال الشخصية المزمع إقراره داخل البرلمان.