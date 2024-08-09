نشرة السومرية.. الكتل السنية تخفق بحسم رئاسة البرلمان وتفاصيل انفجار خط "نفط الوسط"

# على مدار تسعة اشهر.. مجلس النواب بلا رئيس منتخب.. الكتل السنية تخفق بحسم الاختيار رغم ضغوط الإطار# اهمال وتواطؤ.. النفط النيابية تكشف تفاصيل انفجار خط الغاز الناقل من شركة نفط الوسط، وتتوعد بمحاسبة المسؤولين# التوتر في المنطقة يهدد الاقتصاد العراقي، تحذيرات من توقف صادرات النفط.. ودعوات لإجراءات جدية لتلافي الازمة المحتملة#عشية الدعوة لاستئناف محادثات السلام.. الاحتلال الصهيوني يشن هجوما عسكريا واسعا على مدينة خان يونس