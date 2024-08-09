بابل.. القبض على متهم قتل مواطن دهساً ولاذ بالفرار

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "في عملية خاطفة نفذتها مفارز قيادة شرطة بابل – قسم مكافحة إجرام بابل شعبة ناحية الحمزة الغربي، تمكنت بفضل التحليل الدقيق لكاميرات المراقبة وجمع المعلومات والتحري من القبض على متهم تسبب في حادث دهس، أسفر عن وفاة مواطن في منطقة الحمزة الغربي، ولاذ بالفرار الى جهة مجهولة للهروب من العدالة".وأضافت، انه "المتهم اعترف بارتكاب الجريمة وعُثر على آثار الحادث فوق جسده".