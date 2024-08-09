بغداد.. اغلاق قاعة "قمار" وضبط 22 مخالفاً بداخلها في الكرخ

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "تزامناً مع عمليات البحث والتفتيش المناطقي، تواصل قطعاتنا الأمنية متمثلة بالفرقة الثانية شرطة اتحادية بالاشتراك مع مفرزة من (مديرية الامن السياحي)، عمليات التفتيش والتدقيق للقاعات والمطاعم والكوفيات وغلق الغير مجازة منها".وأضافت، انه "تم غلق قاعة يمارس فيها لعبة القمار غير مشروعة واعتقال 22 مخالفاً يمارسون اللعبة بداخلها وتسليمهم إلى الجهات المختصة بموجب وصل استلام أصولي وذلك في منطقة البياع بجانب الكرخ".