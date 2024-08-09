خطة الزيارة الاربعينية في واسط.. قرار يحدد حركة المركبات وسرعتها

وقال الديوان في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "ابتداءً من يوم 12/8/2024 الساعة السادسة صباحاً يمنع منعاً باتاً تحرك سيارات الحمل في الطرق الداخلية والخارجية في واسط لغاية انتهاء الزيارة ".وأضاف: "سرعة سيارات الصالون 90 كم وسرعة سيارات 10 راكب 70 كم ..وعند المخالفة يتم حجز السيارة 30 يوم مع غرامة مالية".