تفاصيل طقس العراق للأيام المقبلة

السومرية نيوز – محلي

توقعت هيئة الانواء الجوية، اليوم السبت، استمرار ارتفاع درجات الحرارة.

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "طقس البلاد لايام الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء، سيكون صحواً حاراً ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".

وأضافت ان "درجات الحرارة ستسجل يوم غد الأحد في ميسان والبصرة وذي قار 48 درجة مئوية وفي الديوانية والمثنى والنجف 47 مئوية، كما انها ستسجل في دهوك التي تعتبر هي الأقل قياسا بباقي المحافظات 41 مئوية وفي السليمانية 42 مئوية وفي أربيل 43 مئوية"، لافتة الى ان "بغداد ستسجل حرارة تصل الى 46 مئوية".