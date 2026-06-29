قيادة الحشد تبحث الاستعدادات للأربعينية ومراسم تشييع السيد خامنئي

بحث اجتماع لقيادة ، الاثنين، الاستعدادات للأربعينية ومراسم تشييع المرشد الايراني السابق .

وجاء في بيان للحشد، "عقدت قيادة ، برئاسة رئيس الهيئة السيد ، اجتماعا في مقرها ببغداد، بحضور السيد ، والأمين العام وأمين السر، وقيادات العمليات، ومدراء المديريات".

وناقش الاجتماع وفق البيان "جملة من القضايا الإدارية والتنظيمية المتعلقة بالمراحل المستقبلية لعمل هيئة ، إلى جانب استعراض التحضيرات الجارية الخاصة بخطة زيارة أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام)، فضلا عن مناقشة الاستعدادات المرتبطة بمراسم تشييع القائد السيد الشهيد الخامنئي (قدس سره)، بما يضمن الجاهزية والتنظيم وفق الخطط الموضوعة".

وكان المتحدث باسم أعلن، اليوم الاثنين، أن وافقت على طلب بتشييع الشهيد السيد علي الخامنئي في الثامن من تموز المقبل.