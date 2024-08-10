تنويه من دائرة طرق وجسور صلاح الدين بشأن قطع بطريق بغداد - موصل

الدائرة ذكرت في بيان ورد للسومرية نيوز، "نسترعي انتباه سالكي طريق بغداد - موصل الى وجود اعمال صيانة على جسر تحويلة سامراء مما يستدعي غلق أحد سايدات المرور وستكون الحركة بسايد واحد ضمن ممر الذهاب موصل- بغداد ليلا ونهارا".وأضاف، "على سالكي الطريق الانتباه والحذر".