الإطاحة بـ 12 متهماً بقضايا قانونية مختلفة في بغداد

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "وفق مذكرات قبض قضائية وبجهود أمنية وبمتابعة دقيقة لقواطع المسؤولية، تَمكّنت قطعات الفرقة الأولى في الشرطة الاتحادية من تنفيذ عمليات امنية تم خلالها القبض على 9 متهمين مطلوبين للقضاء وفق احكام المواد القانونية (اختلاس، مشاجرة، حيازة أسلحة غير مرخصة، إطلاق عيارات نارية، مخالفين لشروط الإقامة)، في مناطق (حي النورين، البلديات، المدائن، الكرادة) ببغداد".وأضاف البيان، انه "فيما القت قوة من اللواء السابع بالفرقة الثانية في الشرطة الاتحادية القبض على (3) متهمين مخالفين لشروط الإقامة في منطقة (المنصور)"، مشيرة الى انه "تم إحالة المتهمين اصوليا إلى الجهات المختصة".