قائمة طويلة بشوارع بغداد المزدحمة الان

وجاءت خارطة الازدحامات كالاتي:جسر الرستمية ازدحامسريع وجسر الدورة لغاية نزلة محمد القاسم السايدينمجسر الأمانةكرادة خارج من ساحة التحريات لغاية تقاطع المسبحشارع سدة العرصاتجسر الطابقين وساحة الطابقين ازدحام من جميع الاتجاهاتجسر الجادرية وتقاطع جامعة بغدادسريع القادسية من مخرج شارع المطار لغاية مجمع الحارثية العسكريالشارع بين ساحة قحطان وجامع ام الطبولنفق الزيتون وشارع يافا وصولا لجسر الجمهوريةشارع 14 تموز من الأمانة العامة لمجلس الوزراء لغاية العلاويبين الزوراء والعلاوي ازدحام السايدينشارع الصالحية وجسر السنك ازدحامشارع الكيلاني وساحة الخلاني وشارع الجمهورية ازدحامشارع الرشيد ازدحام بين جسر السنك ولغاية باب المعظمشارع بور سعيد ومجسر قرطبة ونفق باب الشرقي لغاية ساحة التحريرمحمد القاسم من مستشفى العلوية لغاية معارض النهضةمحمد القاسم من تقاطع وزارة المالية لغاية مجسر قرطبةشارع الجمهورية من الشورجة لساحة الخلانيمجسر فائق حسن ومجسر ونفق باب المعظم وشارع وزارة الصحة وجميع شوارع مدينة الطبنفق النداء وشارع المشاتل لغاية ساحة عنتر