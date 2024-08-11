أمام الوزارة.. خريجو المهن الصحية يتلقون "الضربات" على الرأس بدلا من التعيين

وقال عدد من خريجي ذوي المهن الصحية انهم اجتمعوا من جميع محافظات العراق واعداد المتظاهرين تتجاوز الألف متظاهر بحسب قوله.بالمقابل، شهدت التظاهرة تدافع واشتباكات بين المتظاهرين والقوات الامنية مما أدى لتسجيل عدد من الإصابات، فيما اظهر مقطع فيديو إصابة متظاهر في رأسه في مشهد تكرر كثيرا في تظاهرات الخريجين الذين يتلقون الضربات بدلا من التعيين غالبا منذ سنوات.وتتلخص مشكلة خريجي المهن الصحية، من خريجي كليات الصيدلة وطب الاسنان والتقنيات الطبية وكليات التحليلات المرضية، بإعلان الوزارة عدم الحاجة اليهم بسبب الفائض الكبير في اعدادهم بالمستشفيات والمؤسسات التابعة للوزارة.وبينما يفرض قانون ذوي المهن الصحية التعيين المركزي على الوزارة طوال السنوات الماضية، وتعيين 60 الف شخص سنويا من مختلف الاختصاصات وحتى من الكليات الاهلية، تسبب هذا الامر بفائض كبير في المستشفيات، وتعمل الوزارة ومجلس النواب على تعديل القانون وإلغاء التعيين المركزي وجعله وفقا لحاجة الوزارة حصرا، الا ان القانون لم يتم تعديله حتى الان ومع ذلك ترفض الوزارة تعيين اكثر من 30 الف خريج، حيث ان عدد الخريجين هذا العام 60 الف، غير ان الوزارة أصدرت أوامر تعيين لـ29 الف شخص فقط وعلى