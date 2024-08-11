قرار يخص معاهد التقوية المختلطة

السومرية نيوز – محلي

أصدرت وزارة التربية، قرارا يخص معاهد التقوية المختلطة.

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "المديرية العامة للتعليم العام والأهلي والاجنبي قررت إلغاء الموافقات الممنوحة إلى معاهد التقوية المختلطة وجعل عملها بالتناوب بين الجنسين بالنسبة للمرحلتين (المتوسطة والإعدادية)".

وأضافت "لا يجوز الدوام المختلط فيها نهائياً".