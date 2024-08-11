التعليم تعلن إطلاق دليل الطالب للقبول المركزي

السومرية نيوز – محلي

اعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إطلاق دليل الطالب للقبول المركزي في الجامعات الحكومية للسنة الدراسية 2025/2024.

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "تم إطلاق دليل الطالب للقبول المركزي في الجامعات الحكومية للسنة الدراسية 2025/2024".

وأضافت ان "الدليل يتضمن الشروط والضوابط العامة للقبول المركزي في الجامعات العراقية وخطوات التقديم الإلكتروني وآلية تسجيل الطلبة فضلا عن الجامعات والكليات والمعاهد التي يمكن لخريجي فروع العلمي والإحيائي والتطبيقي والأدبي والفنون والفروع المهنية التقديم إليها".

ودعت الوزارة "أبناءها الطلبة الى معاينة دليل الطالب وشروط وضوابط وخطوات التقديم الى الاستمارة الإلكترونية التي ستطلق قريبا".