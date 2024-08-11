السومرية نيوز تنشر رابط التقديم على دليل الطالب للقبول المركزي

السومرية نيوز – محلي

تنشر وكالة السومرية نيوز، رابط التقديم على دليل الطالب للقبول المركزي.

وأدناه دليل الطالب للقبول المركزي: https://mohesr.gov.iq/ar/assets/img/uploaded_files/Dalel_24_25.pdf