العتبة الحسينية المقدسة توافق على دخول مواكب الشور بشروط

السومرية نيوز – محلي

وافقت العتبة الحسينية المقدسة، على السماح بدخول مواكب عزاء الشور إلى داخل الصحن الحسيني الشريف وفق شروط وضعتها العتبة ووافق على الالتزام بها أصحاب المواكب بعد لقائهم بالمتولي الشرعي للعتبة الشيخ عبد المهدي الكربلائي.

وذكر بيان لمكتب المتولي الشرعي ورد لـ السومرية نيوز أن "مجموعة من ممثلي عزاء الشور من عدة محافظات عراقية التقوا بالشيخ عبد المهدي الكربلائي في مكتبه يوم امس، حيث استعرض مسؤولو بعض المواكب وجهة نظرهم فيما يتعلق بمواكب الشور وأكدوا للشيخ الكربلائي أن بعض هذه المواكب يختلف عن البعض الآخر، وأشاروا على وجود بعض الملاحظات على أداء بعض من هذه المواكب".

وقال الشيخ الكربلائي، لممثلي هذه المواكب، إن "لهذه الشعائر الحسينية حدوداً شرعية وضوابط مسنونة وفق ما ورد من أهل بيت العصمة (عليهم السلام) مارسها وجرى عليها السلف الصالح لأتباع أهل البيت (عليهم السلام) وقد حرصوا على تطبيقها والعمل بها من اجل الحفاظ على قدسيتها ومشروعيتها، ولذلك علينا في الوقت الحاضر أن نصون هذه الشعائر من أي خروج عن حدودها الشرعية وضوابطها التي أوضحها فقهاؤنا الأعلام".

ودعا الشيخ الكربلائي، إلى "المحافظة على المضمون الحسيني في القصائد والردّات الحسينية بحيث لا تخرج إلى مضامين قد تشتمل على مخالفات عقائدية أو خروج عن السيرة الحسينية في مسارها الصحيح وما نقله أصحاب السير والحديث ممن يوثق بنقلهم وان تتضمن بيان مظلومية أهل البيت (عليهم السلام) وصبرهم على ذلك وما تعرضوا له من اضطهاد وتنكيل وتشريد وسجن وتقتيل، والابتعاد من أي كلام يوهم الوقوع في الغلو أو مخالفة المتسالم من عقائد أهل البيت (عليهم السلام) أو توهين لمقامهم".

وتابع أن "من جملة ما أوصى به الشيخ الكربلائي، الابتعاد عن بعض الأساليب التي تشبه أساليب الغناء أو توهم من يسمعها من بعيد على أنها مناسبة لأهل اللهو والغناء مع الابتعاد عن تلك المؤثرات الصوتية الشبيهة بما جرى عليه اهل اللهو، وكذلك تجنب بعض الحركات والتمايل الذي لا يتناسب مع عظم المصيبة للحسين (عليه السلام) بل لا بد من ان تكون بهيئة تدل على الرزانة والهيبة والوقار".

وشدد الشيخ الكربلائي، على "خطورة توفير الاجواء الحاضنة لبعض الأفكار المنحرفة من خلال الخروج عن الضوابط الشرعية للمواكب المذكورة".

وسمحت العتبة الحسينية المقدسة بدخول مواكب الشور، إلى العتبات المقدسة في كربلاء على ان تحصل لقاءات متعددة بين هذه المواكب وبعض أصحاب الفضيلة العلمية في النجف الاشرف وكذلك مع بعض أصحاب المنبر الحسيني لتوضيح الضوابط الشرعية لمواكب العزاء تفصيلا وأنهم على استعداد للالتزام بها والعمل على تطبيقها.