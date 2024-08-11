"مطالبات بالرقابة الدورية".. البرلمان يدخل على خط عمليات غش شركات صيانة السيارات

السومرية نيوز – محلي

اكدت لجنة الاستثمار النيابية، اليوم الاحد، ان غياب الرقابة دفع لقيام بعض شركات صيانة السيارات الى عدم المصداقية مع العملاء حول الضمان، وفيما اوصت بضرورة الرقابة الدورية على تلك الشركات لضمان حماية حقوق المستهلكن، اشارت الى ضرورة اتخاذ إجراءات تساهم في تقليل حالات الغش والخداع.

وقال عضو اللجنة صائب الحجامي لـ السومرية نيوز، ان "السبب وراء عدم مصداقية ضمان الصيانة لدى بعض شركات السيارات يعود إلى عدم وضوح شروط الضمان وما يشمله بالضبط"، مبينا ان "عقود الضمان تحتوي على شروط واستثناءات دقيقة قد لا يلاحظها الزبائن بشكل جيد عند الشراء، وعندما يظهر خلل في السيارة يتبين أن العيب لا يدخل ضمن شروط الضمان المعلنة، مما يتسبب في خيبة أمل للعملاء".

وأضاف ان "غياب الرقابة على شركات بيع السيارات قد يكون نتيجة لضعف التشريعات أو الرقابة الحكومية في هذا القطاع"، مشددا على "ضرورة وجود إطار قانوني قوي ورقابة فعالة لضمان حماية حقوق المستهلكين ومنع الممارسات غير القانونية من قبل الشركات".

واكد على أهمية "القيام بإجراءات تنظيمية صارمة ورقابة دورية من قبل الجهات المختصة يمكن أن تساهم في تقليل حالات الغش والخداع التي تتعرض لها العملاء".