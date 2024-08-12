عمليات بغداد تدعو أصحاب الكراجات لإكمال اوراقهم "بسرعة"

وقالت القيادة في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "تزامناً مع الخطة الأمنية الخاصة بزيارة اربعينية الامام الحسين (عليه السلام) والعمليات الاستباقية التي تجريها قطعاتنا الأمنية للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين والممتلكات العامة والخاصة، تواصل لجنة متابعة الساحات (الگراجات) والمعارض في قيادتنا بالاشتراك مع مفارز من (افواج طوارئ بغداد الكرخ والرصافة ومفارز من الدوائر البلدية وشرطة أمانة بغداد) تفتيشاتها الدورية لساحات وقوف العجلات والگراجات والتأكد من اتخاذها اجراءات الأمن والسلامة وحصولها على الموافقات الأصولية".وأضافت انه "تم غلق عدد من الساحات العشوائية وغير النظامية في جانبي الكرخ والرصافة".ودعت قيادة عمليات بغداد "جميع اصحاب الگراجات والساحات بسرعة إكمال أوراقهم الثبوتية والأصولية لضمان استمرارية ممارستهم المهنة مع الجهات ذات الاختصاص في امانة بغداد لتجنبهم المسائلة القانونية".