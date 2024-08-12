مجلس الخدمة يصدر بياناً بشأن التعيينات

مجلس الخدمة ؛ نؤكد أستمرارنا في عملنا وحرصنا على توظيف كل مُستحق .اعلام المجلس ؛ عمليات التوظيف مُتتابعة دون توقف .بمتابعة حثيثة وجادة من قبل رئاسة المجلس واعضاء المجلس ، تواصل فرق العمل المُكلفة باجراء عمليات التوزيع للدرجات الوظيفية ، عملها ، دون توقف .وفي هذا الصدد ، يؤكد اعلام المجلس ، عن استمرار الجهد اليومي ( وخارج اوقات الدوام الرسمي ) لانجاز المُتبقي من توظيف الاختصاصات المُختلفة من الاوائل وحملة الشهادات العُليا ، مع التأكيد على استمرار التنسيق مع الجهات ذات العلاقة المشتركة في العمل ، في البحث وأيجاد عناوين وظيفية تتلائم وتتوافق مع اختصاصات ومؤهلات المتقدمين للتوظيف ، تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء في هذا الصدد .مجلس الخدمة العامة الإتحاديإرادة دولة .. وإنفاذ قانون