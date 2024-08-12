بغداد.. القبض على محامٍ بتهمة تعاطي المخدرات

افاد مصدر أمني، اليوم الاثنين، بالقبض على محامٍ بتهمة تعاطي المخدرات ضمن منطقة السيدية في العاصمة بغداد.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، ان "قوة امنية ومن خلال نصب كمين محكم واستنادا الى مذكرة قبض صادرة من محكمة الكرخ القبض على شخص تولد 95 وفق المادة ٢٨/ مخدرات".

وأضاف، ان "عملية القبض جرت في ضمن منطقة السيدية"، مشيرا الى ان "المتهم يعمل محامياً".