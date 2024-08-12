الحذر من هذه الـ2000 كم2 في العراق

السومرية نيوز – محلي

لا يزال أكثر من 2000 كيلومتر من الأراضي العراقية ملوثة بالألغام، فيما ذكرت الحكومة العراقية أنّ ملف ألغام العراق سوف يُغلق عام 2028، لتُعلَن البلاد خالية من الألغام والمخلّفات الحربية الأخرى.

وقال مدير إعلام دائرة شؤون الألغام لدى وزارة البيئة العراقية مصطفى حميد، في إفادة صحافية إنّ "عملية تطهير أراضي العراق من الألغام مستمرّة وفقاً للاستراتيجية المشتركة للسنوات 2023 - 2028 التي أُعدّت بالاشتراك مع المؤسسة العامة لشؤون الألغام في إقليم كردستان"، مضيفاً أنّ "الأجهزة التنفيذية للجانبَين تعمل بشكل مكثّف وموسّع أكثر ممّا مضى".

وأضاف حميد أنّ "من أصل 6600 كيلومتر مربّع مزروعة بالألغام من أراضي العراق وإقليم كردستان"، موضحا ان "الفرق المعنية تمكنت من تطهير 4540 كيلومتراً مربّعاً من الألغام منذ 2003، والمساحة المتبقية التي ما زالت مزروعة بالألغام هي 2060 كيلومتراً مربّعاً".

وأشار إلى أنّ الفرق المعنية تعمل الآن لتطهير ما بين 400 و450 كيلومتراً مربّعاً إضافية من الألغام في كلّ المحافظات".

أمّا المناطق الأكثر تلوّثاً بالألغام في العراق فهي بحسب حميد "محافظات البصرة وديالى وبابل والأنبار"، علماً أنّ ثمّة "كميات كبيرة من العتاد غير المنفجر في محافظة المثنى".

وتفيد الإحصاءات الرسمية وغير الرسمية بأنّ أكثر من 30 ألف شخص لقوا مصرعهم أو أصيبوا من جرّاء ألغام العراق والمخلّفات الحربية الأخرى منذ عام 2003.

ويُصنَّف العراق من الدول الأكثر تلوّثاً بالألغام والعبوات الناسفة، ويعود سبب ذلك إلى الحرب العراقية الإيرانية في ثمانينيات القرن الماضي وكذلك احتلال تنظيم داعش محافظات عراقية عدّة منذ عام 2014.

وكانت المحافظات العراقية قد شهدت حوادث تسبّبت في قتل وجرح عشرات من الشبّان والأطفال، خصوصاً من الذين يمارسون الرعي في المناطق المفتوحة، نتيجة تعرّضهم لانفجار ألغام ومخلّفات حربية أخرى، الأمر الذي دفع وزارة البيئة العراقية إلى وضع خطة وطنية واسعة للتخلص من الألغام والأجسام المتفجرة غير المنفلقة التي خلّفتها الحروب والأزمات الأمنية.