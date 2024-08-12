كربلاء تقرر تعطيل الدوام الرسمي لمدة أسبوع

قرر مجلس محافظة كربلاء، تعطيل الدوام الرسمي لمدة أسبوع بدءاً من يوم الأحد المقبل.

وقال المجلس في بيان، إن "رئيس مجلس محافظة كربلاء المقدسة قاسم علي اليساري يقرر تعطيل الدوام الرسمي في محافظة كربلاء المقدسة، وأعتباراً من يوم الأحد القادم ولغاية 21 صفر".

واستثنى البيان من العطلة "الدوائر (الأمنية الخدمية، الصحية)"، عازيا ذلك الى "مناسبة الزيارة الأربعينية لسيد الشهداء الإمام الحسين وأخيه أبي الفضل العباس (عليهم السلام)".