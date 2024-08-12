وفاة "مفوض مرور" داخل سجن في بغداد

أفاد مصدر أمني، الثلاثاء، بوفاة "مفوض مرور" داخل سجن تسفيرات الرصافة في بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، "وفاة نزيل مفوض مرور منسوب الى مديرية مرور الكرخ والمحكوم وفق احكام القرار 160 لمدة سنة وعشرة اشهر داخل سجن تسفيرات الرصافة/5".

وأضاف المصدر أن "المتوفي يعاني من امراض القلب وتم نقل الجثة الى الطب العدلي".