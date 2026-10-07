اللامي: مساعٍ لإبرام مذكرة تفاهم مع الهيئة الإيطالية لمكافحة الفساد

وذكر بيان للنزاهة، أن "رئيس ، محمد ، نوه خلال لقائه السفير الإيطالي لدى ، نيكولو ، بأهميَّة الجهود الدوليَّة الرامية إلى الحدِّ من مخاطر الفساد، ولا سيما في إطار اتفاقيَّة لمكافحة الفساد التي انضمَّ إليها العراق بموجب القانون رقم (35 لسنة 2007)"، مشدداً على "ضرورة تفعيل بنودها المتعلقة بالوقاية من الفساد والتجريم وإنفاذ القانون والمساعدة القانونيَّة، فضلاً عن في استرداد الأصول والمتهمين".وأعرب رئيس الهيئة عن "تطلُّعه إلى تمتين العلاقات مع أجهزة مكافحة الفساد في ، وتعزيز التواصل مع جهاز الشرطة الماليَّة؛ للإفادة من تجربته، فضلاً عن السعي لإبرام مُذكَّرة تفاهمٍ مع الهيئة الوطنيَّة الإيطاليَّة لمكافحة الفساد"، داعياً "الشركات وقطاع الأعمال الإيطالي إلى دخول السوق العراقيَّة والاستثمار فيها، في ظل الجهود المبذولة لتهيئة بيئةٍ استثماريَّةٍ آمنةٍ، وحمايتها من الممارسات الفاسدة، وفي مقدمتها المساومة والرشوة".من جانبه، لفت السفير الإيطالي إلى "الخسائر الماليَّة والاقتصاديَّة الكبيرة التي يتكبَّدها الاقتصاد العالمي والقطاعات المختلفة جرَّاء ممارسات الفساد"، مبدياً "استعداد الأجهزة الرقابيَّة الإيطاليَّة لتعزيز التعاون مع نظيراتها العراقيَّة، ولا سيما في مجالات تطوير الأطر التشريعيَّة لمكافحة الفساد، والمساعدة القانونيَّة في استرداد الأموال والمطلوبين، فضلاً عن تبادل الخبرات وتأهيل الملاكات وتطوير قدراتها".