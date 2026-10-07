المعهد القضائي العراقي يحصد المركز الأول عربياً للمرة الثالثة

وذكر إعلام القضاء في بيان، أن إعلان النتيجة جاء خلال أعمال اجتماع عُقد في مقر لجامعة بالعاصمة المصرية القاهرة، في السابع من تشرين الأول الحالي، بمشاركة 23 معهداً قضائياً عربياً.وأضاف البيان أن الاجتماع حضره مدير عام القاضي ، إلى جانب عدد من عمداء ومديري المعاهد القضائية ورؤساء إدارات تأهيل الأطر القضائية في الدول العربية.وأشار إلى أن هذا الإنجاز يكتسب أهمية إضافية، كون المعهد القضائي يعمل على وضع معايير وتوثيقها، بما يسهم في استدامة تفوقه وتعزيز فرصه في المنافسة على الدرع خلال الأعوام المقبلة.ويُعد هذا الإنجاز الثالث للمعهد القضائي العراقي، بعد حصوله على "درع التميز العربي" لعامي 2021 و2023.