تصريح جديد بشأن قرار رفع سعر صرف الدولار: اتخذ دون علم مجلس النواب

وقالت الشمري لـ ، ان "قرار رفع سعر صرف الدولار اتخذ من دون علم ومن دون تقديم الأسباب الموجبة لهذا الامر".وتساءلت "كيف يمكن اصدار هكذا قرار بصورة مفاجئة"، مشيرة الى "اننا استضفنا امس وزير المالية ولم يتحدث اطلاقا عن ارتفاع سعر صرف الدولار، بل كانت له إشارة بسيطة وسريعة وخاطفة على هذا الامر وقال في نية الحكومة رفع صرف الدولار".وتابعت "سيكون لمجلس النواب واللجنة المالية اتخاذ تدابير بهذا الشأن".