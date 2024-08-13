بغداد.. اغلاق 10 قاعات ونوادي ليلية مخالفة للضوابط في "ابي نؤاس"

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "من خلال واجبات البحث والتفتيش المناطقي والتدقيق للقاعات والنوادي الليلية وغلق الغير مجاز منها، حيث تمكنت قوة من اللواء الثالث الفرقة الاولى شرطة اتحادية بإسناد استخباري من الاجهزة الامنية (مديرية الامن السياحي، استخبارات الكرادة)، من غلق (١٠) قاعات ونوادي ليلية غير مجازة ومخالفة لشروط وضوابط هيئة السياحة وذلك ضمن شارع "ابي نؤاس" بجانب الرصافة".وأضافت، انه "تم تنظيم محاضر غلق اصولية واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".