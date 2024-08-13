سامراء.. توافد الزوار مع قرب الزيارة الأربعينية (صور)

توافد آلاف الزائرين لزيارة مرقد الإمامين العسكريين (عليهما السلام) في سامراء تزامناً مع قرب ذكرى أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام).

وتعد زيارة أربعينية الإمام الحسين (ع) واحدة من أهم المناسبات الدينية، ويحرص ملايين المسلمين على إحيائها من خلال الذهاب إلى كربلاء مشياً على الأقدام، وتنتشر آلاف المواكب والهيئات على الطرق لإيواء الزائرين وتقديم الطعام لهم.

أدناه صور من العتبة العسكرية..