مع قرب زيارة الأربعين.. عمليات كربلاء تنفذ حملة أمنية في صحراء المحافظة

وقال قائد عمليات كربلاء الفريق الركن علي الهاشمي لـ السومرية نيوز، إن "القوات الأمنية اطلقت، اليوم، عملية عسكرية استباقية لتأمين صحراء محافظة كربلاء باتجاه منفذ عرعر الحدودي"، مؤكدا ان القوات ستبقى في الصحراء حتى انتهاء الزيارة الاربعينية".وأضاف الهاشمي، أن "هذه العملية تأتي لتأمين الصحراء بالكامل وكذلك تأمين طريق الحج البري واستقبال الزائرين من دول الخليج برا".وأكدا الهاشمي أن "زيارة الأربعين لا توجد فيها أي قطوعات وجميع الطرق مفتوحة وبانسيابية عالية".