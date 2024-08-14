دعوة لمجلس محافظة البصرة لمتابعة ارتفاع حالات الانتحار.. ماذا يجري؟

المكتب ذكر في بيان ورد للسومرية نيوز، أننا نطالب مجلس المحافظة بالضرورة القصوى متابعة الارتفاع المستمر لعدد حالات الانتحار في البصرة والذي أصبح بشكل شبه يومي، وضرورة النظر في الأسباب ووضع آليات للمعالجة ومنها فتح تطبيق للإبلاغ.ويحذر المكتب – بحسب البيان - من اهمال هذا الملف الخطير.