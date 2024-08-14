محافظة عراقية تعطل الدوام الرسمي غدا الخميس

السومرية نيوز – محليات



قررت محافظة المثنى، تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الخميس.



وذكر إعلام محافظة المثنى في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "المحافظ مهند العتابي قرر تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الخميس الموافق 15/آب /2024".



وأضاف، ان "تعطيل الدوام جاء نظراً لارتفاع درجات الحرارة".