مرشح القوى السنية وتضخم أموال موظفين بشركة نفط الوسط وخطة الزيارة الاربعينية بنشرة السومرية

السومرية نيوز – محليات



إليكم عناوين نشرة أخبار الظهيرة، التي ستبث على فضائية السومرية اليوم الاربعاء 14 آب 2024 وتحديداً في الساعة 2:45م.





# الكشف عن وجود تضخم كبير بأموال موظفين في شركة نفط الوسط .. ونواب يخاطبون النزاهة للتحرك



# تراجع تجهيز التيار الكهربائي .. حرارة "شمس آب" تحرق وعود الحكومات وتكشف زيف الانجازات



# دخول خطة الزيارة الاربعينية حيز التنفيذ في بغداد .. وعملية امنية في صحراء الانبار لتأمين طرق الزائرين #قوى سنية تعلن تقديم مرشح جديد لمنصب رئيس البرلمان .. والاطار يؤكد رفضه تعديل النظام الداخلي# الكشف عن وجود تضخم كبير بأموال موظفين في شركة نفط الوسط .. ونواب يخاطبون النزاهة للتحرك# تراجع تجهيز التيار الكهربائي .. حرارة "شمس آب" تحرق وعود الحكومات وتكشف زيف الانجازات# دخول خطة الزيارة الاربعينية حيز التنفيذ في بغداد .. وعملية امنية في صحراء الانبار لتأمين طرق الزائرين