بدءاً من الغد.. العراق يتعرض إلى موجة حرارة جديدة

وبحسب جدول للهيئة ورد لـ السومرية نيوز، فإنه "من المتوقع ان يزداد تأثير المنخفض الموسمي الحراري المؤثر على البلاد ابتداء من يوم الخميس 2024/8/15 ليكون الطقس على العموم صحواً حاراً مع رياح شمالية غربية بين خفيفة الى معتدلة السرعة".وجاء في الجدول أيضاً، ان "هذا الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة، يشمل مناطق وسط وجنوب البلاد حيث من المتوقع ان تسجل درجات حرارة عظمى تصل الى 50 درجة مئوية وتستمر هذه الحالة لعدة ايام".وحذرت الهيئة، من "التعرض المباشر لأشعة الشمس والوقوف تحت أشعة الشمس بصورة مباشرة في حالة الارتفاع في درجات الحرارة لما يسببه من اغماء واعياء".ونصحت "بتناول كميات من الماء لتعويض فقدان الجسم للسوائل ، ويفضل المكوث في الظل في اوقات الظهيرة".