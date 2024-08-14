القبض على متهم قتل شقيقته طعناً ووالدته بالرصاص في بابل

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "نجحت مفارز قيادة شرطة محافظة بابل من قسم شرطة البلدة الصوب الكبير ومركز شرطة أبي غرق، في عملية أمنية، بالقبض على شخص أقدم على قتل شقيقته طعناً بالسكين ووالدته رمياً بالرصاص في ناحية أبي غرق".واضافت، انه "تمت العملية بفضل سرعة استجابة القوات الأمنية، وتم تطويق مكان الحادث والقبض على المتهم الذي كان يحمل بندقية كلاشينكوف، وتشير المعلومات الأولية إلى أنه يعاني من اضطرابات نفسية".وتابعت، انه "وفي الوقت الذي باشرت فيه فرق الأدلة الجنائية برفع الآثار الجنائية وتفتيش مسرح الجريمة"، مشيرة الى انه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهم ، تمهيداً لإجراء التحقيقات اللازمة".