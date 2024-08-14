بغداد.. حريق كبير يطال معمل الصناديق البلاستيكية خلف علوة الرشيد

افاد مصدر أمني، اليوم الأربعاء، باندلاع حريق كبير في معمل الصناديق البلاستيكية خلف علوة الرشيد جنوبي بغداد.



وقال المصدر لـ السومرية نيوز، ان "حريقاً كبيراً اندلع في معمل الصناديق البلاستيكية خلف علوة الرشيد جنوبي بغداد".

وأضاف، أن "فرق الإطفاء شرعت بمكافحة الحريق".

