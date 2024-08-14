حرارة "آب" تحرق الوعود وتكشف زيف الإنجازات

السومرية نيوز – محلي

تدهور وانهيار وتراجع، واقع كهربائي مترد تعيشه البلاد، عشرات الوعود الحكومية سرعان ما اختفت عقب توسط شمس اب المشهد في العراق، لتكشف فشل الحكومات السابقة والحالية في احتواء الازمة.

ومع تصاعد درجات الحرارة ترتفع ساعات انقطاع التيار الكهربائي لتزداد معها معاناة المواطنين، الذين يشكون من تعطل اجهزتهم الكهربائية نتيجة عدم استقرار الفولتية وعطب المحولات.