اعتقال 49 شخصا وضبط مخزن غير مجاز لبيع الكحول في بغداد

وقالت القيادة في بيان، "بعد ورود معلومات دقيقة تفيد بوجود مخزن غير مجاز لبيع المشروبات الكحولية ضمن منطقة الكرادة ليتم تشكيل فريق عمل متكامل من (مركز شرطة المسبح ونجدة الكرادة) وبالتعاون مع الأجهزة الامنية الاخرى والتوجه إلى المكان ومداهمته".

وأضاف البيان أنه "تم القبض على (42) شخصا مخالفا و(7) اشخاص من جنسيات مختلفة مخالفين لشروط الاقامة وضبط مشروبات كحولية بكميات كبيرة"، شميرا الى "سليمهم مع المضبوطات إلى الجهات المختصة أصوليا".