قرار رفع سعر زيت الوقود يدفع الى تظاهرة في بغداد (صور)

ويقول مراسل السومرية، ان عمال وموظفو معامل الاسفلت (المناطق الوسطى والجنوبية)، تظاهروا في منطقة جرف النداف بالعاصمة بغداد بسبب قرار رفع سعر زيت الوقود (النفط الأسود) الى الضعف، والذي قد يتسبب بتسريح مئات العمال والموظفين.وادناه مشاهد من التظاهرة ومطالبهم: