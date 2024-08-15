رقابة اشعاعية على العيادات الاهلية في كركوك

مسؤول فرع الهيأة في كركوك محمد هادي في بيان ورد للسومرية نيوز، قال ان الزيارة شملت اجراء الكشف الموقعي والمسح الإشعاعي الاولي على عدد من عيادات الأشعة الأهلية في محافظة كركوك لغرض التأكد من تطبيق التعليمات الخاصة بالوقاية من الإشعاع للحصول على إجازة فتح عيادات أشعة.واضاف هادي انه بعد إجراء المسح الإشعاعي تبين الالتزام بقواعد وتعليمات السلامة الاشعاعية، وتم التأكيد على ضرورة الالتزام بالتعليمات الخاصة بالوقاية من الإشعاع التي تصدرها الهيأة حفاظا على سلامة العاملين والمراجعين.