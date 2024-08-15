ذات اللون البنفسجي.. برنامج لتوطين شجرة "الجاكرندا" في العراق

وقال مدير عام الدائرة هادي الياسري، إن دائرته بصدد توطين نوعيات من الأشجار في البلاد، وآخرها ما تم إقراره من توطين شجرة الجاكرندا ذات اللون البنفسجي وإكثارها، وزراعتها في الحقول والمساحات خلال العام المقبل.وأشار إلى أن مدينة أبها في المملكة العربية السعودية سبق لها أن احتفلت بتحول شوارعها إلى لوحات بسبب تأثير هذه الشجرة، التي تعد متساقطة الأوراق في المناطق التي تتعرض لفترات برد قارس، ودائمة الخضرة في المناطق المعتدلة، مبينا أن العام الحالي شهد انخفاضا في نسبة هبوب العواصف الغبارية والترابية، بعد الجهود الكبيرة التي بذلت من أجل الحد من تأثيرات التغيرات المناخية، من خلال زراعة أحزمة خضراء وأكبر قدر ممكن من المساحات بالمبادرات الحكومية.ولفت الياسري، إلى مبادرة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بزراعة 5 ملايين شجرة في آذار الماضي، التي أعلن قبل أيام عن اكتمالها، إذ أسهمت وزارة الزراعة بشتل مليون و250 ألف شجرة في المساحات والمدارس والمؤسسات الحكومية والجامعات،وأكد أن الدائرة أقرت 5 برامج فعالة ومهمة تصب في مصلحة إيجاد الحلول وتنوعها، تارة بزراعة أشجار الزيتون التي تتميز بتحملها الظروف المناخية وتكون دائمة الخضرة، وكذلك الحمضيات وغيرها، وللدائرة خزين يصل إلى 600 ألف شتلة وفسيلة، كما أشار إلى مبادرة لزراعة طريق "يا حسين" للزائرين بين محافظتي كربلاء والنجف، بالتعاون مع العتبتين الحسينية والعلوية المقدستين.