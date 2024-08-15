صلاح الدين.. حريق بمدرسة تحتوي على المخزن المركزي لكتب تربية سامراء

وذكر اعلام التربية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "تماساً كهربائياً في محولة كهرباء تسبب بحريق بإحدى المدارس في سامراء بمحافظة صلاح الدين، والتي تحتوي على المخزن المركزي لتجهيز الكتب لقسم تربية سامراء".وأضاف، البيان، ان "مدرسة صلاح الدين تقع في حي الزراعة بمدينة سامراء، وفرق الدفاع المدني استنفرت كوادرها وساعدت في إخماد الحريق"، مشيرا الى ان "عجلات الدفاع المدني خاصة بالعتبة العسكرية".وتابع، انه "تم السيطرة على الحريق الذي نشب في سكراب للرحلات والأثاث"، مبينا ان "مخازن الكتب المركزية لم تتضرر".