وفاة طفلتين بحريق داخل منزل شمالي بغداد

افاد مصدر أمني، مساء الخميس، بوفاة طفلتين بحريق داخل منزل شمالي بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "طفلتين توفيتا نتيجة حادث حريق اندلع في الطابق الثاني داخل منزل ضمن منطقة حي اور".

وأضاف المصدر أنه "حسب المعلومات الواردة الحادث نتيجة تماس كهربائي".