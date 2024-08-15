تحديد موعد افتتاح مطار بغداد الدولي أمام المواطنين

أعلنت وزارة الداخلية، الخميس، افتتاح مطار بغداد الدولي أمام المواطنين اعتبارا من يوم السبت المقبل.

وقالت الوزارة في بيان، "استنادا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، عقدت اللجنة العليا لأمن المطارات اجتماعاً برئاسة وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، إذ أصدرت اللجنة خلال هذا الاجتماع توجيهاً الى مديرية أمن المطارات في وزارة الداخلية وباقي الوزارات والاجهزة الأمنية الأخرى بافتتاح مطار بغداد الدولي اعتباراً من الساعة الثامنة من صباح يوم السبت المقبل".

وأضاف البيان أن الافتتاح "أمام حركة المسافرين ومرافقيهم من المواطنين وذلك بعد ان تم إكمال جميع الاستعدادات الخاصة بالتفتيش والوقاية وزيادة عجلات السونار ومفارز ال K9".

وأكدت اللجنة بحسب البيان على "توفير جميع التسهيلات لجميع المواطنين داخل المطار وتبسيط الإجراءات أمامهم".