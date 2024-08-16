خلال 24 ساعة.. إصابة أكثر من 70 زائرا إيرانيا بحادثين منفصلين

ونقلت وسائل اعلام إيرانية عن جمعية الهلال الأحمر الإيرانية في العراق، عن تفاصيل وتطورات الحادث، حيث اشارت الى انه فجر اليوم اصطدمت حافلة تقل زائرين إيرانيين بشاحنة وقود عراقية، حيث أصيب 64 شخصا، بينهم 61 زائرا إيرانيين و3 زائرين عراقيين.وأصيب 18 شخصا من الزائرين، فيما كان 46 منهم تحت الرعاية المؤقتة في طوارئ مستشفى الديوانية، فيما يخضع شخص واحد لعملية جراحية، بالإضافة الى وفاة السائق.بالمقابل أصيب 10 زائرين إيرانيين أيضا بحادث سير في محافظة ديالى خلال الساعات الماضية.