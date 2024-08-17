طقس حار مع غبار خفيف ودرجات خمسينية.. تفاصيل الحالة الجوية في العراق

السومرية نيوز – محلي

توقعت هيئة الانواء الجوية، اليوم السبت، تصاعداً للغبار وارتفاعاً في درجات الحرارة تصل الى 50 مئوية.

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "طقس البلاد لليومين المقبلين سيكون صحواً مع درجات حرارة مقاربة لليوم السابق"، مبينة ان "طقس الثلاثاء المقبل سيكو صحواً مع تصاعد للغبار وارتفاع قليل في درجات الحرارة".

وأكدت ان "طقس البلاد يوم الأربعاء المقبل سيكون حارا مع تصاعد غبار خفيف ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".

وأكدت ان "درجات الحرارة في ميسان والبصرة وذي قار ستسجل 5- درجة مئوية وفي المثنى والديوانية وواسط ستسجل 49 مئوية "، لافتة الى ان "بغداد ستسجل 47 درجة مئوية ودهوك 40 مئوية والسليمانية 41 مئوية واربيل 42 مئوية".